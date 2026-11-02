Embajador Coloma fijó como prioridad atraer inversión española en gira de Kast a Europa

El embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma, abordó este lunes la importancia de captar inversión extranjera directa durante la gira del Presidente José Antonio Kast por Europa, advirtiendo que la reactivación económica del país depende de la confianza y el arribo de capitales externos.

En el marco de una recepción organizada en Madrid que congregó a cerca de 150 asistentes -entre ellos líderes empresariales como la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y figuras políticas como el expresidente español José María Aznar y el exministro Hernán Larraín-, el representante diplomático valoró el despliegue presidencial por el Viejo Continente.

El histórico dirigente UDI expuso que "esta visita del Presidente Kast, la primera que hace a Europa, tiene un doble propósito: primero, ser parte de la Cumbre Iberoamericana, y desde otra perspectiva, España es nuestro tercer socio comercial en materia de inversión, (por lo) que es muy importante fomentar esa inversión para generar crecimiento".

"Hoy el desarrollo económico es vital en nuestro país y eso se hace a través de la inversión, y aquí tenemos socios muy importantes, muy relevantes, que han estado en otro momento y que espero que estén en el desafío que viene", enfatizó Coloma.

Para el embajador, el estancamiento económico solo puede revertirse mediante alianzas sólidas con actores financieros consolidados.

Por ello, insistió en que el rol de la diplomacia chilena debe orientarse a brindar certidumbre y abrir canales de cooperación con inversionistas que históricamente han apostado por el mercado local.

El encuentro diplomático encabezado por Coloma también reunió a otros invitados como el exembajador Javier Velasco, el exsenador Kenneth Pugh y el piloto de automovilismo Nicolás Pino.