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Tópicos: País | Judicial | Ministerio Público

Fiscal Valencia confirmó que Rabat figura como imputado tras denuncia por prevaricación

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jefe del Ministerio Público explicó que la calidad procesal del titular de Justicia responde a un requerimiento presentado por los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC).

En paralelo, colectivos feministas convocaron una manifestación frente a La Moneda para exigir la salida del secretario de Estado.

Fiscal Valencia confirmó que Rabat figura como imputado tras denuncia por prevaricación
 ATON (archivo)

"Cuando se presenta una denuncia en contra de una persona, esa persona formalmente tiene la calidad de imputado, tenga o no tenga mérito esa imputación", puntualizó el fiscal nacional.

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El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó este lunes que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se encuentra en calidad de imputado debido a que enfrenta una denuncia por el presunto delito de prevaricación administrativa.

La acción judicial fue presentada a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC), en el marco del escándalo por la rebaja de condenas a 56 pederastas.

Desde el Congreso, el jefe del Ministerio Público explicó que "cuando se presenta una denuncia en contra de una persona, esa denuncia va nominativa, es decir, se dirige en contra de un individuo, de un ciudadano al que se le atribuye la comisión de hechos que supuestamente tendrían la calidad de delito y existe una investigación en su contra por parte de la Fiscalía, esa persona formalmente tiene la calidad de imputado, tenga o no tenga mérito esa imputación".

En tanto, el titular de Justicia desdramatizó la situación y señaló que "existe una denuncia en mi contra y, por lo tanto, seguirá la tramitación que corresponda de conformidad con los procesos penales y tendrá la colaboración, como yo espero que la preste cualquier chileno, al respecto de la cual se hace una denuncia".

"Lo relevante es lo que se resuelva en definitiva", enfatizó el secretario de Estado.

Debido a la polémica rebaja de condenas, organizaciones feministas convocaron para mañana, a las 19:00 horas, frente a La Moneda, la intervención "Un violador en tu camino" del colectivo Las Tesis para exigir la remoción del ministro Rabat.

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