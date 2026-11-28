Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, analizó la igualdad frente a Deportes La Serena en el Monumental por la penúltima fecha de la Liga de Primera y destacó las variantes probadas con miras a la semifinal de ida de la Copa Chile ante O'Higgins.

"El partido me gustó. Tuvimos altos y bajos, pero destaco al rival. Me gustaba cuando lo analizamos para enfrentarlo. (...) En líneas generales seguimos manteniendo ese equipo agresivo que quiero. El fútbol a veces tiene esas cosas donde llegas muchas veces y no conviertes, mientras que el rival tuvo pocas ocasiones y fue efectivo", repasó el "Tano".

Consultado por la reaparición de Leandro Hernández después de su lesión y posterior accidente de tránsito, Ortiz fue enfático en señalar: "El 'Chino' tiene que hacer un clic de lo que sucedió. Él obviamente que está arrepentido de esa situación, pero el fútbol y la vida continúan. Quiero darle esa confianza que nos mostró siempre".

Finalmente, anticipó el cruce ante O'Higgins de este miércoles diciendo: "Queremos salir campeones (...). El rival de turno se hace muy fuerte de local, si bien no está pasando un buen momento en el torneo local, donde tiene que ajustar tuercas para que no se le pueda complicar, nosotros enfocarnos en lo que venimos haciendo".

"Vamos a ir a Rancagua a hacer nuestro partido y traernos un buen resultado para poder pasar a la final. Pero el respeto hacia O'Higgins lo tiene y nosotros prepararemos el partido para poder pasar", cerró respecto al duelo de este 2 de diciembre a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio El Teniente.