El volante de Colo Colo Arturo Vidal manifestó su deseo de continuar en el cuadro popular durante la temporada 2027, valoró la reunión que sostuvo con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y expresó su ilusión de conquistar la segunda Copa Libertadores en la historia del club.

"Recién nos juntamos, hablamos, pero bien, me gustó la conversación, así que esperamos llegar a un buen punto y feliz de continuar acá en Colo Colo si se da. De verdad que amo a Colo Colo, quiero seguir jugando, quiero ir por la segunda el próximo año, así que vamos a ver. Primero hay objetivos que cumplir este año todavía, tenemos la Copa Chile", declaró tras el empate ante Deportes La Serena.

Respecto a los tiempos de la negociación, el mediocampista reconoció que esperaba reunirse antes con la dirigencia: "Esta conversación pienso yo que se podría haber dado antes, pero son cosas que el presidente quiso. Lo hablamos el otro día, le dije lo que pensaba y bien, todo bien".

Vidal también valoró el respaldo del técnico Fernando Ortiz: "Yo sé lo que doy en la cancha, lo que doy en el camarín, lo que doy en los entrenamientos. Mis compañeros y el entrenador también saben. Hay una unión maravillosa y me alegro que lo haya dicho él porque es el que lleva el barco".

En cuanto a las aspiraciones internacionales del equipo, el bicampeón de América recalcó la necesidad de reforzar el plantel: "Así como estamos ahora es difícil pensar en ganar la Libertadores porque el próximo año son cuatro competencias que vamos a tener. Entonces, el equipo se tiene que reforzar bien. Esperamos que el presidente y el entrenador traigan muy buenos jugadores".

"Enfrentarse a estos equipos tan fuertes que hay en Sudamérica no es tan fácil como jugar acá en Chile, porque en Chile Colo Colo es el más fuerte y ya en Sudamérica te topas con equipos que invierten mucho dinero, que traen jugadores de Europa, entonces la competencia es diferente", explicó.

En esa línea, aseguró que el equipo necesita incorporar futbolistas que aporten experiencia y permitan potenciar al plantel para luchar por la segunda corona continental del club.

Vidal y una eventual final ante Universidad de Chile

El mediocampista también anticipó la revancha ante O'Higgins por las semifinales de Copa Chile: "Contra O'Higgins siempre son duros, así que vamos a ir con todo el día miércoles. Nuestro objetivo es levantar la Copa Chile este año para terminar de la mejor forma".

Consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Universidad de Chile en la final, Vidal respondió: "Sí, me gustaría, con Coquimbo también nos gustaría, también tenemos algo con ellos. Vamos a ver qué pasa, pero primero O'Higgins, después el que nos toque iremos a ganar también porque nuestro objetivo es levantar la copa".