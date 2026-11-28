El Gobierno argentino afirmó este sábado que ya generó más de 65 "procedimientos sancionatorios" contra "empresas, accionistas y proveedores" que operan en la zona de las islas Malvinas, tras el fallo desfavorable del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó las medidas cautelares solicitadas por Buenos Aires para impedir la explotación de petróleo en aguas del archipiélago.

De acuerdo al comunicado publicado en la tarde por el Ejecutivo del presidente Javier Milei, fueron sancionadas cinco nuevas firmas que "participan directa o indirectamente" en actividades de exploración y explotación de recursos naturales sin autorización de Argentina.

Las empresas son Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL.

"Con estas nuevas actuaciones, ya son más de sesenta y cinco las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por procedimientos sancionatorios", afirma el comunicado presidencial.

"El presidente Javier Milei reafirma el compromiso de su Gobierno con la defensa irrestricta de los derechos soberanos de la República Argentina", agrega el mensaje, que además puntualiza que el país "continuará ejerciendo todas las herramientas a su alcance para impedir la explotación no autorizada de sus recursos y hacer valer sus derechos frente a quienes pretendan desconocerlos".

Argentina perdió este sábado ante el TIDM su primera batalla jurídica contra el Reino Unido en su intento de conseguir medidas cautelares para frenar los proyectos de explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

La alta corte, con sede en la norteña ciudad alemana de Hamburgo, rechazó con 18 votos y tres en contra las cuatro medidas provisionales solicitadas por Argentina, con el argumento de que las disposiciones invocadas "no parecen ofrecer a primera vista una base para la jurisdicción del tribunal arbitral del Anexo VII", en referencia la mecanismo de arbitraje de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Argentina acudió en octubre al TIDM con la solicitud de medidas urgentes para impedir el comienzo del proyecto de explotación de hidrocarburos "Sea Lion", que será ejecutado por la petrolera israelí Navitas (65%) y la británica Rockhopper (35%), que comenzarán a perforar a finales de marzo de 2027 y a extraer a principios de 2028.

El Reino Unido por su parte argumentó que la petición argentina de paralizar las actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos que circundan a las islas era solo un "pretexto" para "instrumentalizar" la CONVEMAR y al tribunal para su "causa", es decir tratar de establecer una decisión sobre la soberanía territorial de las islas.