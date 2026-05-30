Fernando Ortiz y victoria ante La Serena: Me gustó cada reacción que tuvimos

El técnico argentino de Colo Colo, Fernando Ortiz, analizó la victoria por 2-4 ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada por la fecha 14 de la Liga de Primera, y alabó la respuesta del equipo en cada situación compleja que propuso el cuadro granate.

"Me gustó cada reacción que tuvimos no solo en la ventaja primera, sino cuando nos empataron, de querer insistir en sacar un marcador que no es fácil en esta cancha. El rival juega muy bien. Se lo dije a los chicos terminando el partido y han sacado un resultado muy importante para seguir en carrera", comentó en conferencia de prensa.

También analizó el funcionamiento del equipos y los cambios de esquema: "Ellos saben que en el momento que si nosotros decidimos modificar sistema, lo tienen ya en su cabeza trabajado y pensado en cada semana. Es algo que hacemos hincapié cada trabajo diario donde enfrentamos el rival y vamos viendo qué es lo que podemos sacar de provecho en cada situación

Ortiz alabó la parte física de los atacantes del "Cacique": "Javier, venía de lesiones que no le permitían quizás terminar. Hoy pudo terminar, terminó bien. Entró Max, que también está bien, así que de a poquito se están poniendo a tono".

Por último aclaró su idea de como debe jugar el cuadro albo: "Nosotros somos intensos más allá del marcador que podamos tener. A veces el marcador es adverso y queremos seguir buscando la intención de empatar o sacar ventaja, pero buscamos, busco un Colo Colo continuo en muchas cosas", cerró.