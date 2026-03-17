Gustavo Alvarez: "He recibido llamados este mes, pero no de Colo Colo"

Gustavo Alvarez, extécnico de Universidad de Chile, habló sobre los rumores que lo vincularon a Colo Colo y aseguró no haber tenido ningún contacto oficial con la dirigencia del "cacique".

"No, yo he recibido llamados este mes, pero no de Colo Colo, oficialmente no", declaró Alvarez en el podcast La Fábrica.

"Yo tengo un gran respeto por Colo Colo, lo manifesté siempre antes de cada clásico, pero tengo un gran cariño por la U. No me han llamado, pero mi postura es esa", agregó.

Sobre un posible llamado a La Roja el año pasado, comentó que nunca fue candidato para dirigirla: "Creo que hoy estoy en el momento del día a día, se me vinculó con selecciones, pero todo trascendidos".

"Yo siempre estuve enfocado en el club (Universidad de Chile), en su momento tuve que desmentirlo en una publicación que salió por octubre que fue falsa, pero bueno, el tiempo mostró cómo fueron las cosas", cerró el exDT azul.

Alvarez se encuentra sin club tras dejar la banca de la U el año pasado y mencionó que está a la espera de un proyecto deportivo que lo haga volver a dirigir.