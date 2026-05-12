"Hotelazo" de Colo Colo previo al duelo con Coquimbo terminó con incidentes

El "Hotelazo" que realizaron los hinchas de Colo Colo en La Serena, previo al partido con Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, terminó con incidentes este martes, con presencia de Carabineros en las afueras de Hotel Diego de Almagro.

Carabineros utilizó un carro lanza agua para disuadir a los fanáticos, e incluso estuvo presente en el lugar equipos del SAMU, según informó el medio local MiRadioLS.

Los albos recibieron este apoyo para el enfrentamiento contra Coquimbo Unido este miércoles, en donde está en juego la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga.

El partido arrancará a las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" y solo contará con público local en sus gradas.

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