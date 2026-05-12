Carabinero mató a delincuente que huía tras robar un camión

Un delincuente fallecido y cuatro detenidos dejó un procedimiento de Carabineros en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, luego que un funcionario utilizara su arma de fuego ante un intento de atropello.

De acuerdo a información preliminar, la policía fue alertada de la sustracción de un camión con una importante carga de electrodomésticos e inició una persecución de los delincuentes, que huían en dos vehículos: el camión y un furgón tipo Fiorino que lo escoltaba.

En ese contexto, al llegar a la intersección de Camino Noviciado con Alejandro Dip, el conductor del vehículo menor intentó impactar a un motociclista de Carabineros, lo que motivó la utilización del arma de servicio por parte del funcionario, que realizó seis disparos en contra del vehículo.

El conductor fue impacto por uno de los disparos y fue trasladado al SAR Noviciado, donde se confirmó su fallecimiento.

Asimismo, se constató que el conductor y peoneta del camión se encontraban retenidos dentro del vehículo menor, ambos con lesiones de carácter leve.

El general Alex Bahamondes, jefe de la Zona Este, detalló que "cinco individuos realizan esta intimidación tanto al chofer como al peoneta del camión, para posteriormente secuestrarlos y llevárselos en una camioneta Fiorino. (Carabineros) es alertado por testigos que ven este asalto a mano armada, para posteriormente ingresar a Lo Espejo, siendo interceptado por personal de Carabineros para posteriormente detener a cinco personas".

El Ministerio Público instruyó a personal especializado de la Policía de Investigaciones para realizar las diligencias y esclarecer el hecho.