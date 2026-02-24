¿Hubo quiebre? Arturo Vidal rompió el silencio sobre su relación con Fernando Ortiz

El mediocampista Arturo Vidal reveló la fórmula que permitió sanar las asperezas con el técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz. Tras un arranque de ciclo marcado por la irregularidad, el volante nacional confirmó que una conversación franca fue la clave para fortalecer al plantel.

"Hablando se arreglan las cosas y se mejora. El, yo o cualquiera de los compañeros siempre tratamos de hablar o buscar la solución para mejorar a Colo Colo. Acá lo más importante es el club, los jugadores y entrenadores pasan", expresó el futbolista nacido en San Joaquín en conversación con TNT Sports.

El bicampeón de América con la Roja descartó que existieran conflictos profundos, pero enfatizó en la importancia del liderazgo dentro del vestuario. "No hubo problemas, sí lo hablamos cara a cara y las cosas siguen así. Por eso el equipo está tan unido, se ven las cosas bien, porque en los momentos difíciles es donde uno tiene que hablar", añadió el referente albo.

La escuadra popular revirtió el tropiezo inicial ante Deportes Limache con una racha de tres victorias consecutivas, situándose en lo más alto de la tabla de posiciones junto a Huachipato. Para Vidal, este ordenamiento interno resultó fundamental para afrontar el desafío mayor de la temporada local.

Arturo Vidal y el resto del plantel de Colo Colo se enfocan en la preparación del Superclásico frente a Universidad de Chile. El encuentro más importante del fútbol chileno se disputará este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, donde los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán ratificar su buen presente deportivo.