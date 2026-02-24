GORE Metropolitano dará apoyo legal a víctimas de la explosión en Renca

El Gobierno Regional Metropolitano anunció respaldo legal a las familias afectadas por la explosión de un camión de gas en Renca -que deja, hasta ahora, 10 víctimas fatales-, con el objetivo de impulsar acciones colectivas para establecer responsabilidades penales y civiles por el siniestro.

El gobernador Claudio Orrego enfatizó la gravedad enfatizó la magnitud del hecho y la necesidad de que los responsables enfrenten las consecuencias: "Hemos estado tomando contacto con algunos abogados para que puedan representar de manera gratuita a los familiares de las personas fallecidas. Este no es cualquier accidente. Es un accidente catastrófico. Y aquí alguien tiene que responder", señaló.

Once pacientes permanecen internados

En cuanto al estado de salud de los sobrevivientes, la Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que 11 personas continúan hospitalizadas en diversos recintos de la red pública y privada de salud.

Del total de heridos, siete pacientes se mantienen estables dentro de su gravedad, pero permanecen bajo riesgo vital, mientras que cuatro se encuentran en cuidados intermedios.

Los pacientes fueron distribuidos en distintos centros asistenciales: cuatro fueron trasladados a la Mutual de Seguridad, cuatro al Hospital del Trabajador, dos a la Clínica Indisa y uno a la Ex Posta Central.

El drama de las familias: "No lo puedo reconocer"

El impacto emocional y físico de la tragedia ha generado una ola de críticas por parte de los familiares, quienes denuncian una falta de cercanía por parte de la empresa involucrada. Lucy Moris, cuñada de Julio Fuentes —quien se encuentra en riesgo vital en la Mutual de Seguridad—, relató el drama que viven en su hogar.

"Gasco no se ha hecho presente. No han ido a mi casa ni a ver en qué condiciones está mi esposo. Tampoco han preguntado por mi cuñado, que tiene el rostro deformado... Gracias a ellos ya no lo puedo reconocer", contó la mujer, acongojada.

La respuesta oficial de Gasco

Ante las denuncias y el avance de las indagatorias, la empresa informó que, tras controlar la emergencia, inició contacto con los familiares de heridos y fallecidos y habilitó canales de comunicación disponibles las 24 horas, además de asegurar que colabora con la Fiscalía Centro Norte y organismos especializados.