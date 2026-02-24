Cable chino: UDI anunció comisión especial por "versiones contradictorias"

La bancada de diputados de la UDI anunció la creación de una comisión especial investigadora por el proyecto en evaluación de un cable de fibra óptica submarino que uniría a Chile con China, acusando "versiones contradictorias" por parte del Gobierno.

La eventual instancia, que comenzaría a trabajar en el próximo periodo legislativo, responde a lo publicado este martes por El Mercurio, sobre la anulación en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de un decreto que autorizó la instalación y operación del cable a la empresa China Mobile.

Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó en Radio Duna que la aprobación ocurrió antes de que el titular de Transportes, Juan Carlos Muñoz -sancionado por Estados Unidos debido a esta polémica- se reuniera con el embajador norteamericano, Brandon Judd, a propósito de un encuentro sostenido por un asesor de su cartera.

A su vez, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, profundizó sobre ese antecedente en Radio Pauta, indicando que Muñoz tuvo una audiencia con el embajador, quien levantó algunas preocupaciones, y a raíz de eso, el secretario de Estado decidió hacer una revisión más exhaustiva respecto de los antecedentes.

Para el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, "el manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este Gobierno".

"Cuando uno ve al Presidente y los ministros con versiones contradictorias, al embajador de EE.UU. diciendo que esto fue advertido, contratos que se firman y luego se anulan, le hace un daño gigantesco a la imagen de Chile. Además, en proyectos de infraestructura tan grandes como el que estamos conversando, esto debería ser más transparente y llevarse adelante con mayor seriedad", zanjó el parlamentario.

De todos modos, el ministro Elizalde insistió que el proceso de análisis del proyecto estaba en etapa preliminar y por ende, no hay una decisión formal, la cual se verifica desde el momento en que se envía un decreto a la Contraloría, algo que no ha acontecido.

El jefe de gabinete también reafirmó lo señalado por la titular de la Segpres, en cuanto a que los antecedentes levantados por EE.UU. fueron analizados porque correspondía "revisarlos en su mérito".

Exembajador fustiga sanciones sin una "decisión final"

Desde el mundo diplomático, Jorge Heine, exembajador de Chile en China durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, opinó que en este caso "se está tratando de hurgar en los detalles burocráticos que me parece que no son relevantes".

"La pregunta es: ¿Había o no una decisión final del Gobierno de Chile que autorizaba este cable? La respuesta es no. Se le han aplicado sanciones a autoridades de Gobierno, que son la revocación de visas, por una decisión de política pública que aún no acaba de tomarse, y me parece que eso es extremadamente irregular, y confronta al país con un problema muy serio", advirtió el exfuncionario.

En ese sentido, Heine se preguntó: "¿Signifca esto que de ahora en adelante ciertos temas ni siquiera se van a poder conversar en los ministerios por temor a que EE.UU. aplique sanciones?".

Desde el Congreso, donde también se han solicitado sesiones especiales en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Telecomunicaciones de la Cámara, el diputado comunista Luis Cuello ofició al canciller Alberto van Klaveren para pedirle declarar al embajador Judd como persona non grata, por sus criticados dichos de la última jornada.