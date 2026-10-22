Iván Román: Yo no hablo con Vozinha sobre el Balón de Oro

Iván Román, defensor de Colo Colo, abordó la nominación de su compañero Vozinha al Balón de Oro 2026 y reveló que sus conversaciones con el arquero caboverdiano se concentran en el día a día del plantel, en medio de la expectación por su participación en la ceremonia internacional.

El zaguero fue consultado por el momento que atraviesa el guardameta, nominado al Premio Yashin, y su relación con los compañeros del equipo. La ceremonia está programada para el lunes 26 de octubre, mientras Vozinha apareció entre los titulares en las pruebas de Fernando Ortiz para enfrentar a Palestino este domingo.

"Es muy bonito que un jugador del club esté representando en un escenario tan importante como lo es el Balón de Oro", señaló Román en conferencia de prensa.

"Yo no hablo con Vozinha sobre el Balón de Oro", aclaró el seleccionado nacional, antes de explicar cómo es la convivencia con el portero.

"Hablamos sobre el día a día, de cómo uno está, de los entrenamientos y sobre el grupo", indicó, y agregó que "se ha relacionado muy bien, es otro jugador más que se lleva muy bien con todos los compañeros y está sumando igual que todos".

En relación con su presente deportivo, Román también manifestó su intención de conseguir mayor continuidad en Colo Colo, luego de sumar siete partidos, tres de ellos como titular, desde su llegada a préstamo desde Atlético Mineiro.

"Yo llegué en una parte que el equipo ya estaba armado, estaba con una ventaja grande de puntos, entonces, por ese lado yo siento que igual era difícil cambiar siendo que el equipo no lo necesitaba", explicó.

Sin embargo, el defensor expresó su confianza en conseguir un lugar más permanente en la formación de Fernando Ortiz.

"Siento que las veces que lo he hecho lo he hecho bien, entonces, en algún momento el entrenador es el que decide y decidirá que yo tendré que empezar de titular ya más seguidamente y que es lo que yo quiero, es lo que yo quiero y para lo que entreno día a día", afirmó.

Consultado por los posibles cambios defensivos para enfrentar a Palestino, insistió en su disposición para asumir la responsabilidad: "Yo estoy preparado, siempre lo he dicho. Quiero jugar, a lo que vine y lo que quiero hacer siempre".

Otro de los temas que abordó fue la falta de continuidad del campeonato nacional, debido a las constantes suspensiones que provocaron que Colo Colo acumulara 14 días sin disputar un encuentro oficial.

"Personalmente no me gusta. Yo siento que lo más importante es jugar y sería idealmente que se jugara seguido, que los partidos no se suspendan", expresó.

"Eso no es cosa que los jugadores manejamos, es cosa de tema de ANFP, de los clubes, entonces no quiero entrar en esas cosas", añadió, junto con recalcar que la tarea del plantel consiste en prepararse para los próximos compromisos.

Finalmente, Román abordó la derrota frente a Coquimbo Unido y reconoció que el equipo necesita mejorar su rendimiento para mantenerse en la lucha por el título.

"Sabemos que no podemos perder así, que somos Colo Colo, el equipo más grande, no podemos tener esas derrotas, pero bueno, es fútbol", manifestó.

"Esto ya pasó y en eso nos mentalizamos, en pasar la página rápido porque ya no sirve de nada seguir pensando en el partido de Coquimbo", añadió.

De cara al compromiso del domingo, el defensor apuntó a la necesidad de recuperar los triunfos: "Tenemos que volver a sumar de tres, que es lo importante, tenemos que seguir teniendo esa diferencia de puntos que es muy importante para lo que resta del campeonato", concluyó.