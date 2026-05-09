Jaime Pizarro por polémica teleserie basada en fútbol femenino de Colo Colo: "Se está revisando"

Jaime Pizarro, miembro del directorio de Blanco y Negro, se refirió a la controversia generada por la teleserie vertical sobre el plantel femenino de Colo Colo, un proyecto que había sido anunciado y contaba con la colaboración de TVN, lo que generó la molestia del equipo.

Ante este escenario, el "Kaiser" rompió el silencio y explicó los pasos que se han dando: "Efectivamente tuve la oportunidad de participar (de la firma), aun cuando era una situación que venía con antelación. Lo que corresponde es revisar esta situación. Más bien, este acto era una manifestación de voluntad de las partes y ahora lógicamente debe revisarse el material, porque debe responder a los intereses y a lo que internamente se realiza acá, que es deporte y fútbol", expresó.

La "teleserie" de los refuerzos

Uno de los puntos críticos que tiene a la hinchada alba impaciente es la llegada de nuevos nombres. Pizarro reconoció que el proceso no es sencillo, ya que una pieza mueve todo el tablero: "Esos son justamente los temas que aquí a veces se van cruzando. Cuando en una posición considerada prioritaria es posible que sea un jugador extranjero, bueno, eso inmediatamente detona cambios respecto de otras posiciones", comentó.

A pesar de las complicaciones en las negociaciones, el directivo aseguró que existe un trabajo coordinado entre la gerencia deportiva, el cuerpo técnico y la mesa directiva. "Tanto el cuerpo técnico, los directivos y especialmente Daniel (Morón) ya habían tenido un avance", señaló, destacando que el periodo para cerrar los nombres es sumamente acotado y requiere de precisión.

Más allá de las contrataciones externas, Pizarro destacó un punto que ha sido el "respiro" en medio de la tensión: el desempeño de las divisiones inferiores. Para el director, el éxito deportivo del club no depende solo de la billetera, sino de la consolidación de los jóvenes talentos.

"Ha sido bien positivo, nos alegra muchísimo la participación que han tenido los jugadores jóvenes del club, que ha sido muy activa y bien cambiante en términos de posiciones. Creo que eso es algo que hay que seguir fortaleciendo", enfatizó.

Finalmente, Pizarro cerró enviando un mensaje de calma ante la expectación de los próximos días, asegurando que el objetivo es alinear el desarrollo de la infraestructura con el éxito deportivo: "Estamos muy incentivados, muy motivados y trabajando con la mayor precisión y dedicación para que lo podamos resolver lo antes posible".