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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Colombia

Chile expulsó a una de las mujeres más buscadas de Colombia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Ana Milena Álvarez Aguirre, apodada "Pelirroja", fue entregada a la justicia de Bogotá.

Enfrentaba tres órdenes judiciales vigentes por concierto para delinquir, porte de armamento y asesinatos agravados en el Valle del Cauca.

Chile expulsó a una de las mujeres más buscadas de Colombia
 @MigracionCol

La PDI localizó a la fugitiva en tiempo récord, cumpliendo con las actuales directrices del Gobierno de Kast de expulsión de extranjeros con antecedentes.

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Colombia recibió expulsada de Chile a Ana Milena Álvarez Aguirre, alias Pelirroja, una de las personas "más buscadas" del país, que fue detenida en el aeropuerto internacional El Dorado al llegar a Bogotá, informó este sábado Migración Colombia.

Álvarez Aguirre, de 33 años, tenía tres órdenes de captura vigentes y era buscada por las autoridades en el departamento del Valle del Cauca (suroeste) acusada de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, señaló Migración sin dar más detalles.

Según la autoridad migratoria, Álvarez fue detenida por la Policía chilena como parte de la política de deportación de migrantes implementada por el Presidente José Antonio Kast.

La entidad mantiene acciones de cooperación con varios países de Sudamérica, entre ellos Chile, que ha expulsado en las últimas semanas a varios colombianos "con antecedentes o delitos por los que deben responder ante la justicia en Colombia".

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, señaló que la Policía chilena detuvo "en tiempo récord" a Álvarez y que ahora su entidad la entregó a las autoridades.

"La ciudadana colombiana tenía delitos pendientes en el país, fue ubicada por la Policía de Investigaciones de Chile y traída a Colombia en calidad de expulsada en tiempo récord para que responda ante la justicia", señaló Arriero.

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