Colo Colo superó al eliminado Deportes Concepción y se escapó en el liderato en la Copa de la Liga

Colo Colo impuso sus condiciones en el Estadio Monumental frente a un eliminado Deportes Concepción y consiguió un triunfo por 3-1 por la quinta fecha en la Copa de la Liga, resultado que lo hizo escaparse en el liderato del Grupo A.

El "Cacique" empujó desde el silbatazo inicial ante un rival que iba a jugarse el honor a Macul. No obstante, pese a sus intentos una falta de Arturo Vidal sobre Ignacio Mesías le permitió a Joaquín Larrivey (45') adelantar de penal al forastero antes del descanso.

Entrado el complemento, los "albos" tuvieron un remezón para revertir el marcador y hacer figura al portero Nicolás Araya. Maximiliano Romero apareció destapado para igualar (55') y, acto seguido, Leandro Hernández (58') de un cabezazo puso el 2-1.

Con la ventaja, los pupilos de Fernando Ortiz se mostraron más sueltos ante un rival que no logró poner resistencia. A partir de ahí, el ingresado Alvaro Madrid selló la victoria con un disparo lejano (78') que se le coló al meta.

Así las cosas, Colo Colo es líder con 10 puntos a falta de que Coquimbo Unido reciba a Huachipato este domingo. En tanto, los "lilas" quedaron sumidos en el fondo con apenas una unidad.

Ahora ambos tendrán que poner su foco en la vuelta de la Liga de Primera, donde los "albos" recibirán a Ñublense el próximo domingo 17 de mayo y el "Conce" hará lo propio ante Everton en la misma jornada.