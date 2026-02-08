Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Javier Correa se disculpó por su celebración ante Everton: "No fue dirigido a la gente"

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El delantero lamentó "si se malinterpretó" su gesto de pedir silencio con el dedo.

Javier Correa se disculpó por su celebración ante Everton:
 Captura (TNT Sports)
Javier Correa, delantero de Colo Colo, tuvo que salir a aclarar el polémico gesto de celebración que realizó luego de anotar el gol que sentenció la victoria 2-0 de su equipo sobre Everton en el estadio Monumental.

Tras convertir el segundo tanto de la noche, el argentino se puso el dedo en la boca en señal de silencio, lo cual molestó a la hinchada alba y obligó al atacante a presentar sus excusas.

"Si se mal interpretó mi festejo de gol, lo aclaro acá, no fue dirigido a la gente ni a nadie en especial. Pido disculpas si lo tomaron así, un abrazo a todos y a seguir trabajando", indicó el trasandino en su cuenta de Instagram.

Imagen foto_00000002

Cabe consignar que gracias a este resultado, el cuadro popular sumó su primer triunfo del torneo y se alejó de la parte baja de la tabla.

