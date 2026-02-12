Javier Correa sobre la deuda de Colo Colo con Estudiantes: Está ajeno a mí, no estaba enterado

Colo Colo hizo noticia en los últimos días después de que se diera a conocer que la FIFA lo sancionó por una deuda de casi 267 mil dólares en el traspaso de Javier Correa desde Estudiantes de La Plata a mediados de 2024.

Frente a esto, al delantero argentino le consultaron sobre el tema en medio de la Noche Alba Solidaria, y se mostró muy tranquilo y sin conocimiento de la situación.

"Me enteré recién por el que vino a hacer las preguntas antes. Y, eso está ajeno a mi persona, a mis responsabilidades porque yo no estaba enterado", reconoció el trasandino a RedGol.

En tanto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, puso total mesura, al expresar: "El fallo de la FIFA está en el TAS. Esa deuda la liquidamos el año pasado".

"Hay una multa que se está discutiendo. Pero son cosas menores. No tiene nada que ver con la búsqueda de refuerzos", sentenció el empresario puertomontino.