Tópicos: País | Sismos

Cómo activar en el celular la alerta que anuncia los sismos antes de que se sientan

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Disponible en Android, utiliza los sensores de movimiento de millones de teléfonos para advertir a sus dueños sobre posibles riesgos telúricos.

Pese a estar disponible desde 2023, sorprendió a miles de usuarios durante el temblor de magnitud 6,1 que afectó este jueves a la zona centro norte de Chile.

 ATON (referencial)

El instrumento ha detectado más de 18 mil eventos y enviado más de 790 millones de notificaciones a 2.500 millones de usuarios en todo el mundo.
El innovador sistema de alertas de sismos incorporado en dispositivos Android, que permite advertir a los usuarios segundos antes de que se perciban los movimientos más intensos, fue una de las herramientas utilizadas durante el sismo de magnitud 6,1 registrado este jueves en la Región de Coquimbo, destacando la importancia de las alertas tempranas disponibles en los teléfonos móviles.

¿Cómo funciona esta tecnología?

Esta tecnología utiliza los sensores de movimientos integrados en millones de smartphones para detectar actividad sísmica en tiempo real. Según datos de Google, hasta mediados de 2025, el sistema permitió identificar más de 18 mil sismos en todo el mundo y envió más de 790 millones de alertas en cerca de un centenar de países, extendiendo el acceso a sistemas de alerta temprana a cerca de 2.500 millones de usuarios.

El sistema, que se encuentra disponible en Chile desde 2023, funciona por medio de los acelerómetros del celular, que detectan las primeras ondas sísmicas -conocidas como ondas P-, que suelen llegar antes que las que provocan el movimiento más fuerte.

Cuando varios teléfonos en una misma zona registran una actividad simultánea, la plataforma valida el evento, calcula su magnitud estimada y ubicación, y envía alertas a los usuarios que eventualmente podrían verse afectados. Dichas alertas pueden aparecer como avisos informativos para temblores leves o alertas sonoras que ocupan toda la pantalla del teléfono, en eventos de mayor intensidad.

La utilidad de este tipo de funciones radica en que, en pocos segundos, los usuarios pueden adoptar medidas de autoprotección durante una emergencia sísmica, como agacharse, cubrirse o afirmarse, recomendaciones difundidas por organismos de emergencia internacional.

Paso a paso para activar las alertas de sismos

Para activar la función desde un dispositivo Android se deben seguir los siguientes pasos, desde la configuración del teléfono:

  • Abrir la aplicación Configuración
  • Ingresar a la opción Seguridad y Emergencia
  • Activar la función de Alerta de sismos

Google enfatizó que, dependiendo del equipo o versión del sistema operativo, la herramienta también puede encontrarse dentro del apartado de Ubicación o Notificaciones de emergencia.

