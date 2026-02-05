Javier Correa y su presente: Estoy enfocado y mentalizado en Colo Colo

Javier Correa, delantero de Colo Colo, anticipó lo que será su estreno en la Liga de Primera durante la segunda fecha, repasando lo que fue la caída ante Deportes Limache en Valparaíso y los rumores que lo vincularon a una posible salida hacia Boca Juniors.

"Hemos analizado el partido a través de Fernando (Ortiz) y nos trasladó la idea. Sabemos lo que vamos a enfrentar, sabemos lo que nosotros tenemos que corregir de la fecha uno. Estamos en deuda con nosotros y con la gente", comenzó mencionando

Consultado por una antigua frase y los mensajes que dedica a sus detractores expresó: "Sobre el partido de Ñublense el año pasado, fue más calentura mía por mi performance. Hoy estoy enfocado y mentalizado en Colo Colo y no pienso en otra cosa. El sábado estaré a disposición de lo que el técnico decida".

"El trabajo del 9 es hacer goles. Este año el objetivo es mejorar lo que se hizo el año pasado. He jugado solo, con dos delanteros... uno es profesional y sabe lo que tiene que hacer cuando el técnico lo dispone", cerró el ariete trasandino.

¿Cuándo y dónde juega Colo Colo en la Liga de Primera?

El duelo en Macul entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar se jugará este próximo 7 de febrero a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT).