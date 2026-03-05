Juzgado de Garantía de Santa Cruz reprogramó audiencia de Aníbal Mosa

El Juzgado de Garantía de Santa Cruz postergó la audiencia de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, programada originalmente para finales de febrero, ya que la defensa del empresario busca resolver la causa por el "Caso Licencias" mediante una vía alternativa, evitando un juicio oral.

Según informó El Tipógrafo, el abogado defensor, Jorge Mena, solicitó suspender la audiencia el pasado 23 de febrero, fundamentando su petición en la "posibilidad cierta de arribar a un procedimiento abreviado".

Tras acoger los argumentos de la defensa, la Jueza (S) de Garantía, Javiera Santibáñez, reprogramó la audiencia para el 25 de marzo de 2026.

Con este aplazamiento, el escenario queda dispuesto para que, en marzo, se concrete una salida alternativa que defina el futuro judicial del dirigente deportivo, siempre y cuando se ratifiquen los acuerdos entre la defensa y el ente persecutor.

Esta causa es conocida como el "Caso Licencias", un escándalo que afectó a la comuna de Santa Cruz y que generó un efecto mediático por la involucrar a parte del plantel de Colo Colo.