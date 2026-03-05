Donald Trump recibió a Lionel Messi y al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca

En medio de un tenso clima tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán; el astro argentino Lionel Messi encabezó la reunión del plantel de Inter Miami junto al presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Debido a su consagración en la MLS durante 2025, desde el Gobierno se decidió rendir un homenaje al equipo que es dirigido por Javier Mascherano. Allí, el capitán de las "garzas" entró junto al mandatario estadounidense.

"Es un privilegio decir lo que ningún presidente estadounidense ha hecho antes: Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi. Mi hijo es un gran fan tuyo y de un caballero llamado Ronaldo. Cristiano es genial, tú eres genial. Son grandes atletas que aman lo que hacen", comentó Trump.

Seguido a ello, bromeó: "Vi jugar a Pelé para el Cosmos. No sé, tú (Messi) podrías ser mejor que Pelé. ¿Quién es mejor?", generando risas entre los presentes del equipo.

Finalmente, Trump cerró diciendo: "Vi a muchos grandes jugadores llegar al mundo del deporte desde diferentes países, pero no ganan. Este tipo (Messi) llegó con una fanfarria tremenda y ganó. Es algo muy difícil de hacer, muy inusual".