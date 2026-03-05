La ministra vocera saliente, Camila Vallejo, aseguró a Cooperativa que, "definitivamente, el principal legado" del Gobierno del Presidente Gabriel Boric es "haber avanzado un poco más en justicia y en dignidad para los adultos mayores de nuestro país con la reforma de pensiones".

"Me tomo la licencia (para decirlo), a pesar de que al Presidente no le gusta hablar de 'legados'", explicó Vallejo a Lo Que Queda del Día: "Creo que es sumamente significativo que el Mandatario, siendo relativamente joven, haya avanzado en reparar una deuda histórica hacia las personas mayores".

"Que haya tenido que suceder en un tercer Gobierno (después de Bachelet y Piñera) que plantee una reforma de pensiones, liderada por un Presidente joven para que recién se destrabara, creo que es un hecho importante e histórico", remarcó la exlíder estudiantil.

Añadió que este avance "no es simplemente discurso: se logró mediante mucho esfuerzo y diálogo, con un acuerdo difícil -que parecía imposible-, pero que se alcanzó y que está teniendo efectos concretos. No es una ley aprobada que quedó en un archivo, sino que está generando cambios".

