La calculadora "alba": ¿Qué necesita Colo Colo para cerrar el título de la Liga de Primera?

Colo Colo, equipo dirigido por Fernando Ortiz, se mantiene como líder de la Liga de Primera 2026 con 54 puntos y cuenta con la primera opción de conquistar su estrella número 35, cuando restan seis partidos para el término del campeonato.

La derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido en la fecha 24 redujo la distancia con sus perseguidores, aunque el conjunto de Macul conserva una ventaja de nueve unidades sobre Universidad de Chile (45) y de 12 respecto a Universidad Católica (42), que tiene un encuentro pendiente.

El escenario permite que Colo Colo se ilusione con asegurar matemáticamente el campeonato durante noviembre, con distintas combinaciones de resultados que dependen tanto de su rendimiento como de lo que ocurra con sus principales rivales.

¿Cuántos puntos necesita Colo Colo sin depender de otros resultados?

El cálculo más directo establece que el cuadro "albo" necesita sumar diez puntos para alcanzar las 64 unidades y ser campeón sin depender de nada más, una cifra que Universidad de Chile y Universidad Católica ya no podrán superar.

Los azules registran 45 puntos en 24 partidos y todavía pueden sumar 18 unidades, por lo que su máximo es de 63 puntos. Los cruzados, en tanto, tienen 42 puntos en 23 encuentros y pueden llegar también a 63 unidades.

Por lo tanto, al equipo de Ortiz le basta con conseguir tres triunfos y un empate en sus seis partidos restantes para quedarse con el título, sin importar lo que suceda con sus adversarios.

¿Cuál es la fecha más próxima en que puede ser campeón?

El escenario más favorable permite que Colo Colo asegure el título el domingo 1 de noviembre, al término del Clásico Universitario que disputarán Universidad Católica y Universidad de Chile en Claro Arena.

Para lograrlo, el conjunto de Macul debe conseguir dos victorias consecutivas: Primero ante Palestino, este 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura, y posteriormente frente a Universidad de Concepción, el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

Con esos resultados, Colo Colo llegará a 60 puntos, mientras que sus principales perseguidores necesitarían dejar unidades en el camino.

El escenario favorable requiere que se cumplan estas condiciones:

Colo Colo debe derrotar a Palestino y Universidad de Concepción.

debe derrotar a Palestino y Universidad de Concepción. Universidad Católica, empatar o perder ante Unión La Calera, el domingo 25 de octubre.

empatar o perder ante Unión La Calera, el domingo 25 de octubre. Universidad de Chile debe empatar o perder ante Everton, el lunes 26 de octubre.

debe empatar o perder ante Everton, el lunes 26 de octubre. Universidad Católica y Universidad de Chile deben empatar el Clásico Universitario del domingo 1 de noviembre.

Si se cumple esta combinación, ninguno de los dos equipos universitarios podrá superar los 59 puntos, por lo que el cuadro de Macul quedaría matemáticamente fuera de su alcance, incluso con cuatro jornadas todavía pendientes.

¿Qué pasa si la U o la UC ganan sus próximos partidos?

Si alguno de los dos equipos universitarios consigue triunfos que le permitan mantener un máximo superior a los puntos de Colo Colo, la definición deberá esperar.

El siguiente escenario favorable para el equipo de Ortiz aparece en la fecha 27, programada para el 8 de noviembre, cuando visitará a Ñublense. Si consigue tres victorias consecutivas, llegará a 63 unidades.

Con ese puntaje, Colo Colo necesitará que tanto Universidad de Chile como Universidad Católica cedan al menos un punto respecto de sus máximos actuales. Un empate entre ambos en el Clásico Universitario garantizaría esa condición.

En cambio, si el clásico tiene un ganador, ese equipo todavía podría alcanzar los 63 puntos, siempre que gane todos sus otros compromisos pendientes. En tal caso, Colo Colo deberá esperar un nuevo tropiezo de su perseguidor o sumar otra unidad.

La calculadora según los puntos que consiga Colo Colo

Considerando los máximos matemáticos actuales, estas son las unidades que deben dejar de sumar Universidad de Chile y Universidad Católica, cada una respecto de una campaña perfecta desde ahora, para que Colo Colo termine como campeón sin partido de definición:

Puntaje final de Colo Colo Puntos que debe ceder cada universitario Otras condiciones 64 o más 0 Campeón sin depender de nadie 63 Al menos 1 Ninguna adicional 62 Al menos 2 Ninguna adicional 61 Al menos 3 Ninguna adicional 60 Al menos 4 Ninguna adicional 59 Al menos 5 Ninguna adicional 58 Al menos 6 Ninguna adicional 57 Al menos 7 Everton debe ceder al menos 1 punto 56 Al menos 8 Everton debe ceder al menos 2 puntos 55 Al menos 9 Everton debe ceder 3 y Palestino 1 54 Al menos 10 Everton debe ceder 4 y Palestino 2

En esta cuenta, Everton todavía puede llegar a 57 puntos y Palestino a 55. El resto de los equipos ya tiene un máximo inferior a los 54 que acumula Colo Colo. Las cifras de la tabla consideran las unidades que cada rival dejaría de sumar en comparación con ganar todos sus partidos pendientes.

¿Cómo influye el partido pendiente de Universidad Católica?

Los "cruzados" todavía deben disputar el encuentro de la fecha 24 frente a Audax Italiano, cuya programación para el miércoles 28 de octubre fue rechazada por la Delegación Presidencial Metropolitana.

La nueva fecha será relevante para la calculadora, ya que Universidad Católica tiene siete compromisos por disputar, uno más que Colo Colo y Universidad de Chile. Una derrota o un empate frente a Audax reduciría inmediatamente su máximo matemático.

¿Qué partidos le quedan a Colo Colo en la Liga de Primera?

Fecha 25: Palestino vs. Colo Colo — domingo 25 de octubre, 17:30 horas.

Palestino vs. Colo Colo — domingo 25 de octubre, 17:30 horas. Fecha 26: Colo Colo vs. Universidad de Concepción — viernes 30 de octubre, 19:00 horas.

Colo Colo vs. Universidad de Concepción — viernes 30 de octubre, 19:00 horas. Fecha 27: Ñublense vs. Colo Colo — jornada del 8 de noviembre.

Ñublense vs. Colo Colo — jornada del 8 de noviembre. Fecha 28: Colo Colo vs. Universidad Católica — jornada del 22 de noviembre.

Colo Colo vs. Universidad Católica — jornada del 22 de noviembre. Fecha 29: Colo Colo vs. Deportes La Serena — jornada del 29 de noviembre.

Colo Colo vs. Deportes La Serena — jornada del 29 de noviembre. Fecha 30: Cobresal vs. Colo Colo — jornada del 6 de diciembre.

La visita a Ñublense y el posterior enfrentamiento directo con Universidad Católica pueden resultar determinantes si la disputa por el campeonato continúa abierta durante noviembre.

Finalmente, existe un punto reglamentario que también debe considerarse: Si dos equipos terminan igualados en puntos en el primer lugar, la diferencia de goles no definirá al campeón.

Según el artículo 83 de las Bases de la Primera División 2026, la ANFP deberá programar un partido único de definición para resolver al ganador del título. Si ese encuentro termina empatado, la corona se decidirá mediante lanzamientos penales.

Así, Colo Colo tiene dos caminos para conquistar su estrella 35: alcanzar los 64 puntos para depender exclusivamente de sí mismo o aprovechar los tropiezos de sus perseguidores para asegurar anticipadamente el campeonato, con el 1 de noviembre como primera fecha matemáticamente posible.