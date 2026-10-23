Tras polémica con su DT: Alexis analiza salida de CF Montreal a través de una cláusula

Alexis Sánchez, delantero chileno de CF Montreal, analiza la posibilidad de abandonar el club canadiense al término de la temporada, en medio de la controversia que protagonizó con el entrenador Philippe Eullaffroy durante la final del Campeonato Canadiense.

Según informó La Tercera, el goleador histórico de la selección chilena cuenta con una cláusula de salida que puede ejecutar a fines de 2026, pese a que su contrato con la institución contempla una duración de dos temporadas. El escenario surge después del tenso intercambio que mantuvo con su técnico antes de la definición por penales frente a Forge FC.

"Alexis Sánchez analiza su futuro en el club canadiense. A favor, tiene una cláusula de salida que está en su contrato y que puede ejecutarla a fin de año, lo que le permite evaluar distintas opciones al término de la temporada", señaló el citado medio.

La publicación agregó que el delantero estudia esa alternativa pese a su condición de Jugador Franquicia, categoría que lo posiciona como una de las principales apuestas deportivas de Montreal para las próximas temporadas.

La controversia comenzó el miércoles, cuando Alexis permaneció en la banca durante los 120 minutos de la final ante Forge FC, pese a realizar trabajos de calentamiento durante buena parte del encuentro.

En los instantes finales del alargue, Eullaffroy intentó enviarlo a la cancha para la definición por penales, situación que provocó la molestia del tocopillano.

De acuerdo con el diálogo difundido por el periodista canadiense Jeremy Filosa, el entrenador preguntó al futbolista si quería ingresar y Alexis respondió: "¿Para qué?". Posteriormente, ante una nueva consulta del técnico, el chileno replicó: "Mira el reloj, ¿es ahora cuando quieres que entre?".

Finalmente, el delantero no alcanzó a ingresar y CF Montreal perdió por 4-2 en los lanzamientos penales, después de igualar 1-1 durante el encuentro.

Tras el compromiso, Philippe Eullaffroy justificó sus decisiones y explicó que la expulsión del defensor Brayan Vera, a los 54 minutos, modificó sus planes.

"Jugador famoso o no, intentamos ver qué puede ofrecer en el campo. Estamos a 10 contra 11. No podemos cambiar todo solo para divertirnos y hacer jugar al jugador famoso. Es mi responsabilidad", manifestó el entrenador.

El técnico también descartó que existiera una ruptura de su parte con el delantero, a quien calificó como un gran profesional.

La situación ocurre en medio de una complicada temporada para CF Montreal, que marcha en el último lugar de la Conferencia Este de la MLS y perdió la oportunidad de conquistar el Campeonato Canadiense.

Por ahora, Alexis Sánchez mantiene contrato vigente con Montreal y no existe una decisión oficial sobre su salida. Sin embargo, la cláusula revelada por La Tercera abre la posibilidad de que el futbolista busque un nuevo destino al finalizar el año.