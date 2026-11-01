La calculadora para la estrella 35: ¿Qué necesita Colo Colo para ganar el título?

Colo Colo, equipo dirigido por Fernando Ortiz, lidera la Liga de Primera con 58 puntos, y tras la derrota que sufrió su escolta Universidad de Chile en el clásico universitario, los albos tienen la posibilidad de conquistar el título del torneo en la próxima fecha, la número 27, en la visita a Ñublense en Chillán.

La fecha 26 fue de contrastes, ya que los albos golearon por 6-1 a Universidad de Concepción, con una actuación superlativa de Javier Correa, y los azules tropezaron en un duelo que era clave, dejando en bandeja de plata la opción a los albos para que puedan bajar la estrella 35, ya que quedaron con 10 puntos de distancia, faltando cuatro jornadas por disputar.

¿Qué resultados necesita Colo Colo para salir campeón en la fecha 27?

En el escenario más próximo, el cálculo directo indica que Colo Colo necesita ganar a Ñublense en Chillán, en la fecha 27, para convertirse en campeón, sin importar lo que pueda hacer la U en su partido, ante Cobresal.

Si el Cacique gana, llegará a 61 puntos y bajará la estrella 35, ya que no podrá ser alcanzado por Universidad de Chile, ni por Universidad Católica, que está tercero con 46 positivos.

Los azules, como tienen 48 puntos y solo quedan 12 en disputa, el máximo que pueden conseguir es 60 unidades. La única forma que puedan seguir peleando, es que los albos no ganen en su visita a los chillanejos.

Otra secuencia de resultados que favorece a Colo Colo es un empate, siempre y cuando la U también empate o pierda su duelo con Cobresal.

Si los albos empatan, sumarán 59 puntos, y si los azules no ganan, el Cacique mantendrá una ventaja de al menos 10 puntos, y faltando tres fechas por disputar, se coronará campeón.

Por último, si Colo Colo pierde con Ñublense en Chillán, también puede ser campeón, aunque necesita que la U pierda con Cobresal y además que la UC no gane a Limache.

La situación con los cruzados se debe a que en este momento hay 12 puntos de distancia. La UC quedó con 46 puntos tras ganar el clásico universitario y faltando cuatro fechas, la única forma de pelear por el título es que gane sus cuatro próximos partidos, que Colo Colo pierda los cuatro partidos que le quedan, y que Universidad de Chile sufra al menos una derrota en lo que resta del torneo.

En ese contexto, quedarían igualados en puntaje con los albos, y de acuerdo a las bases del Campeonato, podrían jugar una final por el torneo.

¿Cuál es la fecha más próxima en donde Colo Colo puede coronarse campeón?

Por lo tanto, Colo Colo puede bajar el título y lograr la estrella 35 con un triunfo ante Ñublense en Chillán el domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio "Nelson Oyarzún".

La U también jugará a la misma hora ese día ante Cobresal, en un estadio por confirmar.

En resumen, Colo Colo sale campeón en la fecha 27 si cumple los siguientes requisitos:

- Si gana ante Ñublense

- Si empata ante Ñublense y la U no gana a Cobresal

- Si pierde ante Ñublense y la U cae ante Cobresal y la UC no gana a Limache

¿Qué pasa si Colo Colo pierde con Ñublense y la U derrota a Cobresal?

En ese escenario, los albos seguirán con 58 puntos, y los azules llegarán a 51, con siete de distancia, con tres partidos por disputar.

Bajo ese contexto, los albos tendrían otra chance de coronarse en el partido siguiente, de la fecha 28, que será el clásico ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, el fin de semana del 22 de noviembre.

En ese fin de semana, la U visitará a O'Higgins.

Los partidos que le quedan a Colo Colo en la Liga de Primera: