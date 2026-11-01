Tres mujeres fallecidas tras volcamiento de kayak en San José de Maipo

La Municipalidad de San José de Maipo confirmó el fallecimiento de tres mujeres tras volcarse una balsa de rafting en el sector San Alfonso del Río Maipo, mientras otras tres personas se encuentran desaparecidas.

De acuerdo a información preliminar, los restos de las víctimas fueron encontrados en ellos sectores de San Alfonso, El Melocotón y Casa Las Ánimas.

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, junto a kayakistas, se encuentran despegados en la zona; mientras que voluntarios de Bomberos rescatan los restos.

Se establecieron tres puntos estratégicos para la búsqueda: el puente El Toyo, puente Las Vertientes y sector La Calchona.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que eran 12 personas las que iban a bordo del kayak, por lo que no se descarta que el número de fallecidos aumente.