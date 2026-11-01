Kast viaja a Europa: Reunión con Vox, Meloni y visita al papa marcarán su agenda

El Presidente José Antonio Kast tomará un vuelo la tarde de este domingo, desde el aeropuerto de Pudahuel, para dar comienzo a su primera visita presidencial a Europa, con una agenda marcada por reuniones políticas y de alto nivel en España, Italia y el Vaticano.

El Mandatario y su comitiva tendrán como primer destino Madrid, la capital de España, donde será recibido -en la base aérea de Torrejón- por autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ejército del Aire y del Espacio español, además del embajador de Chile en ese país y dirigente histórico de la UDI, Juan Antonio Coloma.

El itinerario presidencial estará marcado por cuatro hitos relevantes: el inicio de una agenda de trabajo bilateral y encuentros políticos en España; un viaje a Roma para reunirse con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; una parada en el Vaticano para visitar al papa León XIV; y el retorno a Madrid para participar en la Cumbre Iberoamericana, que dirige el excanciller y dirigente de RN, Andrés Allamand.

El canciller Francisco Pérez Mackenna explicó que el objetivo del viaje cuenta "con un norte claro: afianzar la relación con los socios históricos y buscar oportunidades para Chile. Queremos atraer proyectos que generen trabajo, queremos colocar a Chile en el radar del mundo".

"Todos estos esfuerzos tienen un fin común: el mejor interés de Chile y de su gente. Esperamos que este viaje sea un puente entre Chile y Europa para atraer las oportunidades que nuestro país necesita y los chilenos necesitamos para salir adelante", subrayó el ministro de RR.EE.

Reunión con el líder de Vox

El arribo de Kast a la capital española está previsto para este lunes alrededor de las 13:00 horas locales (09:00 hora de Chile), donde su primera actividad oficial será un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, precandidato a presidente del Gobierno, en momentos en que España atraviesa una contienda electoral adelantada por el actual mandatario, Pedro Sánchez.

Posteriormente, el jefe de Estado se trasladará a la sede de la Comunidad de Madrid, donde la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso -una de las figuras más reconocidas del Partido Popular, sector tradicional de la derecha española- le hará entrega de la Medalla Internacional que concede dicha administración.

La comitiva presidencial

Pese a no tratarse de una visita de Estado oficial, el Presidente Kast también invitó a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), y a la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, a integrar la delegación que lo acompañará en los actos en que participará en su gira europea.

Por su parte, la comitiva del Gobierno también contará con la presencia del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.