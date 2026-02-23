Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

La Garra Blanca anunció que no realizará "Arengazo" previo al Superclásico ante la U

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El superclásico entre Colo Colo y los azules se jugará el domingo 1 de marzo

La Garra Blanca anunció que no realizará
La Garra Blanca a través de sus redes sociales hizo un anuncio en la previa al Superclásico ante Universidad de Chile: "Como hinchada del Club Social y Deportivo Colo Colo, queremos informar que en la previa al ex clásico no realizaremos el tradicional "Arengazo".

"El motivo de esta situación es que, como barra, nos unimos todos los sectores para preparar un espectaculo histórico para la Garra Blanca". Es por esto que en cada localidad del estadios nos encontramos trabajando para recibir este encuentro de la mejor manera posible", comunicaron.

El duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile por la cuarta fecha de la Liga de Primera se jugará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental.

