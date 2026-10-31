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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Leandro Hernández destacó en llamativo ranking del Observatorio de fútbol CIES

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El juvenil de Colo Colo se ubicó en el segundo puesto.

Leandro Hernández destacó en llamativo ranking del Observatorio de fútbol CIES
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Leandro Hernández, atacante de Colo Colo, volvió a aparecer en un informe internacional tras ser ubicado por el Observatorio del Fútbol CIES entre los atacantes jóvenes de baja estatura más determinantes en América.

La medición, realizada en conjunto con la plataforma Impect, evaluó el promedio de goles y asistencias por cada 90 minutos entre delanteros sub 23 con menos de 1,70 metros y un mínimo de 500 minutos disputados, listado donde el delantero de 1,68 se instaló en el segundo casillero.

El ranking encabezado por el mexicano Gilberto Mora de Xolos, contó con otros dos futbolistas del medio local como Ignacio Tapia de Ñublense en la quinta posición (1,68 m) y Martín Mundaca de Coquimbo Unido en el séptimo lugar (1,67 m).

Esto, se suma al listado donde el Observatorio del Fútbol CIES ubicó a Hernández entre los atacantes jóvenes más dinámicos del planeta, junto a estrellas como Désiré Doué tras sus grandes actuaciones en París Saint-Germain.

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