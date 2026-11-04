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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Leandro Hernández se mantiene en duda de cara al duelo ante Ñublense

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero sigue apartado del plantel realizando trabajo diferenciado.

Leandro Hernández se mantiene en duda de cara al duelo ante Ñublense
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El delantero de Colo Colo Leandro Hernández se mantiene en duda de cara al crucial duelo de este domingo ante Ñublense debido al esguince sufrido ante Palestino hace casi dos semanas.

El jugador, que salió contundido luego de una fuerte entrada de Dilan Zúñiga, ya se perdió el duelo del fin de semana ante Universidad de Concepción y de acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el dolor en la zona se mantiene.

Es por ello que el hábil puntero volvió a realizar trabajo diferenciado junto a los kinesiólogos del club a la espera de una recuperación que le permita estar a disposición en el duelo que puede sellar la estrella 35 del elenco albo.

Se espera que este jueves el técnico Fernando Ortiz decida la formación que ya tiene una baja confirmada luego de la suspensión del zaguero Joaquín Sosa.

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