Fiscalía pide 35 años para mexicanos que cocinaban metanfetamina a lo "Breaking Bad" en Lolol

Esta semana comenzó en Antofagasta el juicio contra dos mexicanos que, de forma muy parecida a la serie "Breaking Bad", mantenían un laboratorio de producción y almacenamiento de cristales de metanfetamina en la comuna de Lolol (Región de O'Higgins).

Los sujetos hicieron noticia en enero de 2025, cuando fueron detenidos en un operativo coordinado entre la PDI, Carabineros y la Fiscalía, que además decomisó la histórica cantidad de 844 kilos de la mencionada droga; la mayor cantidad registrada en Chile.

El Ministerio Público sostiene que los imputados, presuntamente vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación, elaboraban la sustancia con productos químicos que llegaban al país por vía marítima desde el puerto de Manzanillo, ubicado en el estado de Colima, México.

Su objetivo -afirma el ente persecutor- era asentar sus operaciones en Chile para después abrirse a otros mercados internacionales, principalmente Asia y Oceanía.

En este contexto, el juicio contra los dos ciudadanos mexicanos -que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta- implicó establecer medidas de seguridad especiales.

Ministerio Público pidió 35 años de cárcel para cada uno

La Fiscalía les imputa a ambos delitos vinculados a la Ley 20.000, además de ilícitos de asociación criminal, tráfico de drogas, elaboración ilegal de drogas y tenencia de precursores químicos. Por ello, pidió 35 años de cárcel para cada uno.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, dijo a Emol que "hay un mercado (de drogas) que es más lucrativo, que es Asia y Oceanía, y es una ruta que da hacia el Pacífico".

En este escenario, las bandas criminales buscan aprovechar el prestigio de los puertos chilenos para entrar con mayor facilidad a mercados aislados y con mayor margen de ganancias, aseguró el persecutor.

"Los puertos de Chile tienen un prestigio muy bien ganado en términos de seguridad en relación a los demás puertos. No es lo mismo cuando llega una embarcación a Europa, que provenga del puerto de Buenaventura, Colombia, a que provenga del puerto de Mejillones en Chile", dijo Castro Bekios.

El Ministerio Público espera obtener un veredicto condenatorio este viernes.