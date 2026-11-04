Dólar y petróleo cayeron tras el histórico triunfo de los demócratas

Los mercados internacionales reaccionaron al histórico triunfo de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, con efectos también en la economía chilena.

En nuestro país, el dólar descendió hasta ubicarse en torno a los 970 pesos, luego de cerrar la jornada anterior por sobre los 981 pesos.

Mientras, el petróleo Brent cayó un 7,7%, situándose bajo los 96 dólares por barril.

Estos movimientos representan una señal favorable para Chile, considerando la incidencia del tipo de cambio y del precio de los combustibles en los costos de producción y la inflación.

Sin embargo, la economista Viviana Véjar, investigadora de Faro UDD, llamó a "ser prudentes, porque lo que estamos observando es principalmente una reacción en los mercados frente a este nuevo escenario político en Estados Unidos".

La especialista explicó que "la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso podría estar limitando la capacidad del gobierno de Donald Trump para impulsar determinadas políticas fiscales, lo que haría moderar las expectativas de crecimiento, de las tasas de interés y la fortaleza del dólar".

Respecto del petróleo, advirtió que "la situación es todavía más compleja, porque el precio continúa condicionado por los conflictos que están sucediendo y todavía persiste el riesgo de desabastecimiento del petróleo a nivel internacional".

Desde La Moneda, y consultado por los resultados electorales y sus efectos económicos, el vocero de Gobierno, el subsecretario Gonzalo Arenas, dijo que el Ejecutivo "no comenta elecciones internas de los países" y enfatizó que las relaciones con EE.UU. son "de Estado a Estado", respetando la institucionalidad de esa nación.