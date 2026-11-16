Leandro Hernández superó a Lamine Yamal en un ranking del Observatorio de fútbol CIES
El jugador albo apareció en el tercer lugar de un llamativo estudio.
El jugador albo apareció en el tercer lugar de un llamativo estudio.
El delantero de Colo Colo Leandro Hernández volvió a destacar a nivel estadístico gracias a su temporada con los albos, esta vez superando incluso a la figura mundial Lamine Yamal.
Según el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) analizó las mejores 49 ligas del mundo, ubicando a Hernández como el tercer jugador sub 22 con apariciones para recibir pases entre líneas por partido.
El jugador albo promedió 59.8 oportunidades ofrecidas, mientras Lamine Yamal, estrella de España y FC Barcelona, figuró séptimo del ranking con 49.8.
La cima quedó en manos de otra estrella: Désiré Doué, de París Saint Germain, con 66.7. Segundo apareció Neweron Martins, del Shakhtar Donetsk ucraniano (64.0).