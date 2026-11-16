El delantero de Colo Colo Leandro Hernández volvió a destacar a nivel estadístico gracias a su temporada con los albos, esta vez superando incluso a la figura mundial Lamine Yamal.

Según el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) analizó las mejores 49 ligas del mundo, ubicando a Hernández como el tercer jugador sub 22 con apariciones para recibir pases entre líneas por partido.

El jugador albo promedió 59.8 oportunidades ofrecidas, mientras Lamine Yamal, estrella de España y FC Barcelona, figuró séptimo del ranking con 49.8.

La cima quedó en manos de otra estrella: Désiré Doué, de París Saint Germain, con 66.7. Segundo apareció Neweron Martins, del Shakhtar Donetsk ucraniano (64.0).