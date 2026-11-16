El vicepresidente Claudio Alvarado anunció este lunes una intervención directa en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para frenar el quiebre institucional entre la ministra Ximena Lincolao y la subsecretaria Carolina Rossi, citando a una reunión apenas la titular del ramo aterrice en territorio nacional.

La determinación del Ejecutivo se dio a conocer luego de que la tensión ministerial escalara por la desvinculación de tres funcionarios clave, ejecutada en momentos en que Lincolao se encontraba en el extranjero y Rossi oficiaba como ministra subrogante, sin haber sido informada de las medidas.

Frente a la controversia pública, Alvarado emplazó a los equipos ministeriales a mejorar su gestión interna y el vínculo político, asegurando que en este tipo de casos es necesaria una "mayor coordinación y participación con los partidos, mayor gestión interna en los ministerios".

Asimismo, afirmó que es necesario "evitar este tipo de situaciones que proyectan hacia afuera que existen problemas que no son sanos, no son convenientes, y que hay que administrar y arreglar".

El vicepresidente lamentó la crisis desatada entre la ministra y la subsecretaria Carolina Rossi. (FOTO: ATON/Ministerio de Ciencia)

"La ministra regresa mañana al país de una gira por Estados Unidos, y espero poder reunirme con ella y con sus equipos para buscar una solución a un problema que no se puede mantener en el tiempo", puntualizó el titular de Interior en entrevista con radio Infinita.

El detonante que forzó la acción del Ejecutivo

Según consignó Emol, la molestia en La Moneda responde a un conflicto que se tornó insostenible tras los despidos conocidos este fin de semana.

Entre los desvinculados está Juan José Tagle, asesor jurídico a honorarios cercano al gabinete de Rossi, junto a Magdalena Calcagni y Tomás Rivero, de la División de Tecnologías Emergentes.

Las salidas no solo tomaron por sorpresa a los funcionarios, sino que la propia ministra Lincolao se encargó de eliminarlos personalmente del grupo de WhatsApp de Coordinación Ministerial.

A pesar de que desde la Subsecretaría de Ciencia se emitió una declaración señalando que "estas decisiones son parte de la labor de la subsecretaría, que tiene como objetivo mantener equipos que fortalezcan la ciencia y el conocimiento en el país, y seguiremos trabajando en esa línea", el descontento de Rossi se hizo público a través de un correo enviado a los funcionarios donde cuestionó abiertamente las formas y el fondo de la determinación.