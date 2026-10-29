Lucas Cepeda presentó medida prejudicial contra Colo Colo

Una complicación judicial está tocando a la puerta del Estadio Monumental luego de que el delantero Lucas Cepeda, quien dejara Colo Colo en enero pasado para fichar por el Elche español, iniciara acciones legales preliminares contra Blanco y Negro por presuntos incumplimientos laborales y económicos.

Según reveló ESPN Chile, el atacante ingresó una medida prejudicial contra la concesionaria que administra al elenco popular, solicitando una serie de antecedentes clave vinculados a su relación contractual y a su posterior venta al fútbol europeo.

En el escrito legal, el futbolista requirió que la sociedad anónima exhiba el contrato de trabajo y sus respectivos anexos firmados entre el 8 de febrero de 2024 y el 23 de enero de 2026, además de la totalidad de las liquidaciones de sueldo devengadas durante su estadía en Macul. Asimismo, exigió una copia del contrato de transferencia con Elche y el finiquito de trabajo suscrito entre las partes.

"Blanco y Negro S.A. exhiba y suba copia digitalizada a este expediente electrónico de los siguientes documentos, bajo el apercibimiento de los artículos 276 y 277 del Código de Procedimiento Civil", detalla el requerimiento divulgado por la citada señal deportiva.

Respecto a las intenciones de la ofensiva, el documento judicial precisa que este trámite busca allanar el camino para una querella laboral mayor contra la cúpula que encabeza Aníbal Mosa.

"El objetivo de esta medida prejudicial es preparar de manera adecuada la demanda de nulidad de finiquito y cobro de prestaciones laborales, así como cualquier otra acción adicional que, conforme al mérito de los antecedentes recabados, esta parte estime procedente ejercer en contra de Blanco y Negro S.A.", concluye la presentación.