Mati Fernández recordó su premio como el mejor de América: En ese momento no le tomé el valor que tenía

En la cuenta regresiva para la exhibición Duelo de Leyendas, el histórico exvolante y seleccionado nacional Matías Fernández conversó con Cooperativa Deportes y recordó su premio como el mejor futbolista de América en 2006, junto a otros temas.

"Me acuerdo que mi mamá me entregó un cuaderno que decía, como en primero básico. Típico que te preguntan qué te gustaría ser cuando uno es grande, y yo había puesto "ser jugador de fútbol". Siempre en mi cabeza estuvo ser jugador profesional. No había más", contó.

Sobre el galardón continental que cerró su primer periodo en Colo Colo, relató: "Yo creo que en ese momento no le tomé el valor que tenía. Estaba preocupado de jugar y creo que ahora con el tiempo uno le toma el valor a lo que realmente significa haber conseguido ese premio. Es una bendición de Dios, algo que ahora valoro mucho.

"En el momento yo creo que no lo valoré tanto puesto que me habían vendido a Villarreal. Me acuerdo que no fui a buscar el premio, así que después tuvimos que ponernos de acuerdo para que me lo entregaran", agregó.

"Matigol" también expuso que "normalmente los partidos que siempre trato de ver son los de Colo Colo y de la selección, así que trato de estar apoyando, de ver los partidos y de desearles siempre lo mejor".

Sin embargo, evitó dar un diagnóstico de ambos elencos, pues "no estoy analizando mucho el fútbol. Veo a Colo Colo como un hincha, veo a la selección como un hincha, pero no estoy para analizar".

De todas formas, indicó: "Colo Colo es Colo Colo y siempre compite. Yo creo que tiene grandes jugadores, así que espero que haga una gran campaña. A Arturo Vidal le deseo lo mejor, es mi amigo, así que espero que rinda y que cada día rinda mejor".

"Me gusta la formación. Hice el curso de entrenador y me gusta. Tenemos escuelas de fútbol y a lo mejor más adelante empezar en la formación puede ser una linda etapa", dijo el mundialista con La Roja.

Sobre una eventual oportunidad de recalar en el staff del Fútbol Joven del "Cacique", Fernández comentó que me han invitado a varios lugares, así que cada vez que puedo aportar trato de hacerlo. Uno está abierto para poder aportar lo que uno pueda entregar con su experiencia, así que espero que si se abren instancias, uno está a disposición".

¿Pellegrini a La Roja? y el Duelo de Leyendas

Matías Fernández optó por ser cauto ante quienes piden para la banca de La Roja a Manuel Pellegrini, quien fue su DT en Villarreal: "No me gusta opinar mucho sobre eso. No soy el encargado, yo creo que son otras las personas que tienen que tomar esas decisiones, pero seguramente el profe está más que preparado".

Sobre el recibimiento del "Ingeniero" en España aquel año 2007, rememoró que "era la primera vez que salía del país, así que fue una linda experiencia haber estado en el Villarreal, un gran club que ha crecido mucho, así que le deseo lo mejor".

"El profe seguramente debe ser el mejor entrenador de la historia del fútbol chileno. Llegó a lugares increíbles, dirigió en el Manchester City, en el Real Madrid... así que bueno, que le siga yendo muy bien", sumó.

Respecto a la preparación para el evento Duelo de Leyendas, que será del 27 al 29 de marzo en el Claro Arena, el exvolante indicó que "siempre he estado haciendo deporte, así que siento que estoy mejorando un poquito. Estamos mejorando, ya llevamos tres semanas, cuatro semanas entrenando, así que tenemos que seguir mejorando para llegar en buenas condiciones físicas al partido".

"Es motivante. No solamente por los rivales, sino motivante estar con los compañeros nuevamente, poder compartir camarín, entrenar, recordar viejos tiempos. Yo creo que son lindas instancias", agregó sobre la oportunidad de juntarse con nombres como Lucas Barrios o Ronaldinho, entre otros.

Finalmente, Matías llamó al público a asistir: "Están todos invitados. Puede ser un momento familiar, donde la gente puede venir a ver exjugadores de gran nivel. Esperamos prepararnos bien para dar un buen espectáculo. Mi familia va a venir, así que están todas las familias invitadas a que puedan venir a disfrutar del espectáculo".