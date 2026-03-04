Matías Fernández: Colo Colo es Colo Colo y siempre compite

El exjugador de Colo Colo y la selección chilenaMatías Fernández conversó con Cooperativa Deportes sobre el presente del cuadro "albo" y se mostró confiado en que el equipo podrá competir pese al irregular inicio de temporada.

"Colo Colo es Colo Colo y siempre compite. Más allá de eso. Yo creo que igual tiene grandes jugadores, así que espero que haga una gran campaña", afirmó.

Con respecto al último Superclásico, "Matigol" reconoció que vio el partido con la ilusión de un hincha más. "Sí, lo vi, esperando que Colo Colo ganara, pero creo que no me gusta opinar mucho sobre eso, porque después se hace masivo", comentó.

También se refirió al rol del clásico "10" y a la discusión sobre ubicarlo por las bandas. "Te puedo hablar de mi experiencia, así que obviamente a mí en lo personal cuando me tocaba en la banda no me sentía cómodo, pero a lo mejor hay otros jugadores que sí se sienten cómodos", explicó.

Finalmente, tuvo palabras para Arturo Vidal, a quien respaldó. "A Arturo le deseo lo mejor, es mi amigo, así que espero que rinda y que cada día juegue mejor", cerró.