Sedini responde a Boric: "El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales han terminado"

La futura ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, respondió al Presidente Gabriel Boric -quuien afirmó estar dispuesto a "retomar inmediatamente" las reuniones de traspaso de mando tras el quiebre con Kast por el cable chino-, y afirmó que "el diálogo (entre ambas Administraciones) sigue abierto", pero que las citas bilaterales "se han dado por terminadas".

El Mandatario saliente reafirmó su postura de "poner, por delante de las diferencias personales y políticas, el interés de Chile", luego que su sucesor terminara abruptamente la reunión mantenida con él el martes en La Moneda, a raíz de una presunta falta de transparencia en la entrega de información sobre el polémico proyecto de cable submarino Chile-China Express.

En este contexto, Sedini expresó que "nosotros nunca hemos cortado el diálogo. Sigue abierto con el Gobierno actual y con quien quiera que desee aportar a nuestro país".

"Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas; quedan siete días para que asumamos y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento en que lo hagamos", indicó.

"Quiero dejar muy claro que el diálogo sigue abierto, que estamos dispuestos a conversar, pero que los traspasos bilaterales se han dado por terminados. Si se necesita tener contacto entre el Presidente y el Presidente electo, las líneas están abiertas", aseveró la próxima vocera.

Kast, que hoy mantiene una agenda de trabajo al interior del hotel Radisson Blu con sus futuros ministros, viajará mañana a Estados Unidos para participar en la conferencia "Shield of the Americas", que se realizará en Miami y que genera expectación por una eventual reunión con Donald Trump a raíz de las tensiones geopolíticas entre Washington y China.

Ante esto, el oficialismo levantó la tesis de que, a raíz de su pugna con el Gobierno saliente, Kast busca "ganar puntos" con Trump, a lo que Sedini contestó: "Los únicos puntos que se están ganando son para Chile".