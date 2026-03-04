Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.0°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Rusia | Relaciones Exteriores

Rusia acusó a Ucrania de atacar buque de gas y anunció posibles represalias diplomáticas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Moscú responsabilizó a Kiev por un ataque con drones náuticos contra el "Artic Metagaz", cerca de Malta.

Los 30 tripulantes rusos fueron rescatados y el Kremlin advirtió que el incidente amenaza la paz y la seguridad internacional.

Rusia acusó a Ucrania de atacar buque de gas y anunció posibles represalias diplomáticas
 EFE (referencial)

El Ministerio de Transporte indicó que el ataque fue perpetrado desde el litoral de Libia por drones náuticos ucranianos.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Rusia afirmó este miércoles que se reserva el derecho a responder con medidas políticas y diplomáticas a un ataque con drones náuticos en el mar Mediterráneo contra un buque ruso que transportaba gas natural licuado (GNL) y del que Moscú responsabiliza a Kiev.

"Nos reservamos el derecho a tomar medidas políticas y diplomáticas en relación con este incidente, incluido en el contexto de la amenaza a la paz y la seguridad internacionales que esas acciones representan", dijo la portavoz del ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, en un comunicado.

El Ministerio de Transporte denunció previamente que "el 3 de marzo, en las cercanías de las aguas territoriales de Malta fue perpetrado un ataque contra el buque gasero ruso 'Artic Metagaz'".

Según el ministerio, "el buque transportaba una carga registrada en conformidad con todas las leyes internacionales desde el puerto de Múrmansk", en el Ártico ruso.

El Ministerio de Transporte indicó que el ataque fue perpetrado desde el litoral de Libia por drones náuticos ucranianos.

"Gracias a las acciones coordinadas de los servicios de rescate rusos y malteses los 30 tripulantes, todos ciudadanos rusos, se salvaron", añadió.

El Artic Metagaz es uno de los casi 600 buques sancionados por la Unión Europea (UE) con prohibición de acceso a puertos y de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.

Desde el año pasado Ucrania ha lanzado varios ataques contra la llamada flota fantasma rusa que transporta petróleo eludiendo las sanciones de Occidente contra Rusia por la guerra en Ucrania.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada