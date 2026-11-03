Maximiliano Romero tras brillar en Copa Chile: "Encontré un lugar donde soy feliz"

Una positiva jornada vivió el delantero de Colo Colo Maximiliano Romero, quien se alzó como la gran figura en la victoria por 3-0 sobre Deportes Puerto Montt en el Estadio Monumental, sellando la clasificación a las semifinales de la Copa Chile tras completarse los 45 minutos que restaban de la llave.

El artillero trasandino se despachó un doblete y aprovechó los micrófonos de TNT Sports para enviar un claro mensaje a la dirigencia de Blanco y Negro respecto a su continuidad, considerando que su préstamo termina a fin de temporada.

"Me siento feliz, encontré un lugar donde estoy muy cómodo junto a mi familia. Me toca dar lo mejor en la Copa Chile y nada que decir; la actuación de Javi (Javier Correa) está clara, él atraviesa un momento duro en lo personal y le mandamos mucha fuerza, pero respondimos bien", señaló el atacante.

Respecto a la atípica reanudación frente al elenco sureño, que se jugó casi un mes después de la suspensión por lluvia, Romero valoró la seriedad del plantel: "Fue medio raro porque se había suspendido, pero nosotros trabajamos al cien por ciento como todo el año y los resultados están a la vista. Las cosas pueden salir bien o mal, pero lo damos todo".

Por último, el artillero puso el foco en el trascendental compromiso de este domingo frente a Ñublense, donde el conjunto de Macul tiene la primera opción matemática de bajar su anhelada estrella 35 en el Campeonato Nacional.

"Estamos tranquilos, no cambia nada. Vamos a seguir trabajando de la misma manera que hasta ahora; hay que mantener la calma y preparar todo para el domingo", concluyó el delantero albo.