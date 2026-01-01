Miembro del cuerpo técnico de Almirón rompió el silencio a meses de su abrupta salida de Colo Colo

Casi cinco meses pasaron desde que Colo Colo decidió poner fin al vínculo contractual con Jorge Martínez. El preparador de arqueros, quien dejó el club en agosto de 2025 en medio de rumores sobre una desgastada relación con el cuerpo técnico de Jorge Almirón, utilizó sus redes sociales para cerrar definitivamente su ciclo en el Estadio Monumental.

Justo antes de finalizar el año, Martínez publicó una fotografía y un extenso texto en su cuenta de Instagram, donde abordó su paso por la institución. El profesional, que llegó al club bajo el mandato de Gustavo Quinteros y permaneció durante el inicio de la era Almirón, lamentó no haber podido decir adiós en el momento de su partida.

"Ya terminando el 2025 no podía dejar pasar este día para agradecer todo lo que me tocó vivir y ganar en todos estos años, en un club tan grande como Colo Colo. No tuve la oportunidad de despedirme y agradecer a toda esa gente con la que compartí durante seis años en esta gran institución", escribió.

La salida de Martínez se gestó en un clima de tensión. Según informó este medio en su momento, el profesional mantenía una relación distante tanto con Almirón como con parte del plantel, situación que lo llevó a ver los partidos desde un palco antes de su desvinculación definitiva en agosto pasado, siendo reemplazado interinamente por Martín Gutiérrez.

En su misiva, el preparador de arqueros destacó a los trabajadores anónimos del club y cerró con una frase que resonó entre los hinchas: "Solamente quedan palabras de agradecimiento. La historia es la historia. Nadie fue, ni es, ni será más importante que una institución".