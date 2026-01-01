Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Cuatro hermanas menores de edad murieron en un incendio en Melipilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las víctimas -de 5, 8, 13 y 15 años de edad- tenían nacionalidad boliviana.

Su madre escapó con vida de la tragedia, y la Fiscalía la interrogará en calidad de testigo.

Cuatro hermanas menores de edad murieron en un incendio en Melipilla
 Pantallazo

Según información de testigos el origen del incendio se debió a la explosión de un balón de gas.

Un fatal incendio se registró la madrugada de este jueves en Melipilla, Región Metropolitana, causando la muerte de cuatro menores de edad.

Cerca de las 05:00 horas Carabineros se constituyó en un inmueble ubicado en el pasaje Santa Teresa N°925, cuando el siniestro ya había sido controlado y extinguido por Bomberos.

Durante la remoción de escombros, personal de emergencia encontró en uno de los dormitorios los cuerpos calcinados de cuatro niñas de 5, 8, 13 y 15 años, todas de nacionalidad boliviana.

Respecto a las causas del incendio, se maneja la hipótesis de una falla en el sistema eléctrico, antecedente que deberá ser confirmado por el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Melipilla.

Por su parte, testigos del siniestro aseguraron que el origen del incendio se debió a la explosión de un balón de gas.

En cuanto a la madre de las menores, relató que despertó cuando la vivienda ya estaba en llamas y que, al percatarse de que sus hijas habían fallecido, abandonó el lugar.

La Fiscalía instruyó que la mujer comparezca en calidad de testigo, mientras que las diligencias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

