Mosa aclaró su frase sobre ser el dirigente más exitoso de Colo Colo

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, envió una carta al director de El Mercurio para aclarar sus declaraciones en una reciente entrevista, cuyo titular lo presentó como el dirigente más exitoso de la historia de Colo Colo, a raíz de los 14 títulos conseguidos durante su participación en la administración del club.

El empresario precisó que ese reconocimiento responde exclusivamente a una estadística y destacó el legado de quienes contribuyeron a construir la historia de la institución.

"Porque los títulos se cuentan, pero los legados se construyen a lo largo de la historia", expresó Mosa en su misiva titulada "Una historia que trasciende los títulos", en la que explicó: "La referencia apunta exclusivamente a una estadística: La cantidad de títulos obtenidos durante una gestión dirigencial. Sin embargo, la historia de Colo Colo, en sus cien años de existencia, es demasiado grande y trascendente como para medir el aporte de quienes lo han conducido únicamente a partir de los trofeos conseguidos".

En ese contexto, el dirigente recordó a David Arellano, fundador de Colo Colo, a quien consideró el primer dirigente de la institución y destacó por impulsar "el origen de un proyecto deportivo y social que se convirtió en parte fundamental de la identidad de Chile". También mencionó a Héctor Gálvez y su campaña de 1973, además de resaltar el papel de Antonio Labán en la concreción del sueño de contar con un estadio propio.

Mosa también dedicó palabras a Peter Dragicevic y Eduardo Menichetti, quienes estuvieron al frente del club en una etapa que culminó con la conquista de la Copa Libertadores de 1991. "Son solo algunos ejemplos y de todos ellos guardo el mayor respeto y admiración y han sido una guía a seguir", sostuvo, antes de profundizar en la importancia de reconocer las distintas etapas de la historia institucional.

"Cada uno, desde su tiempo y sus circunstancias, contribuyó a construir el Colo Colo que conocemos hoy. Sus legados no son comparables mediante una sola estadística, porque sus aportes respondieron a desafíos y momentos históricos distintos, todos fundamentales para el desarrollo de la institución", manifestó el presidente de la concesionaria.

Respecto de su propia gestión, Mosa afirmó: "Me corresponde hoy ejercer esta responsabilidad con orgullo, compromiso y plena conciencia de la historia que nos precede". Además, señaló que los títulos representan una alegría y un objetivo permanente, pero que también resultan fundamentales el crecimiento institucional, el fortalecimiento del club y la responsabilidad de proyectar su legado hacia las nuevas generaciones.

El empresario insistió en que la historia de Colo Colo es una construcción colectiva: "Colo Colo no es obra de una sola persona ni de una sola administración. Es el resultado de cien años de esfuerzo, convicción y pasión, construidos por dirigentes, jugadores, trabajadores y millones de hinchas que han mantenido vivo el sueño de David Arellano".

Finalmente, el presidente de Blanco y Negro recalcó que recibe el reconocimiento estadístico con humildad y respeto por sus antecesores. "Por eso, recibo el reconocimiento que puede desprenderse de aquella estadística con humildad y respeto por quienes hicieron posible que hoy estemos aquí. Porque los títulos se cuentan, pero los legados se construyen a lo largo de la historia", concluyó en la carta firmada como Aníbal Mosa Shmes.