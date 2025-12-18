Mosa anticipó inminentes novedades sobre el plantel de Colo Colo 2026

La espera para los hinchas "albos" está por terminar. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, anunció en el Estadio Monumental que las definiciones sobre la conformación del plantel de Colo Colo para el 2026 están próximas a concretarse. El dirigente confirmó que este viernes en reunión de directorio se aprobarán los lineamientos del cuadro "popular".

"Los puntos a reforzar ya están definidos y estamos preocupados de la línea de atrás primero que todo. Una vez que tengamos la reunión con los directores, que son los primeros que tienen que enterarse, se lo haremos saber a la opinión pública", declaró Mosa, pidiendo paciencia a los fanáticos.

El timonel del "Cacique" aseguró que la maquinaria interna no se ha detenido. "Estamos trabajando todos los días, con nuestro gerente deportivo, con nuestro gerente general y con el área de scouting. Estamos haciendo la pega que hay que hacer", enfatizó.

Estado de las figuras y pretemporada

Consultado sobre posibles salidas, el mandamás descartó ofertas concretas por nombres como Lucas Cepeda o Vicente Pizarro. "Nada, nada hasta el momento", señaló. Respecto a la continuidad de Arturo Vidal, Mosa fue tajante: "Arturo tiene contrato vigente, como todo el resto. El día 3 de enero llegará todo el equipo".

Finalmente, el presidente albo ratificó la planificación para el inicio de año. "Ya tenemos listo nuestro lugar de concentración que va a ser en Pirque. También tenemos definidos partidos amistosos, mañana podremos dar mayores antecedentes", adelantó.