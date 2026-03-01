Mosa exigió diálogo ante reforma de ley de SADP: Se introdujeron cambios que no hacen bien

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, manifestó este domingo en el Estadio Monumental su disconformidad con el avance de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). El directivo de Colo Colo comentó la carta pública enviada a El Mercurio y subrayó la necesidad de que los gestores del fútbol chileno participen activamente en la discusión parlamentaria.

"Lo que nosotros queremos como actividad, como fútbol chileno, es ser escuchados para la tramitación de esta ley del deporte. Yo diría que en la segunda etapa no-hemos particpado- mucho. En la primera etapa, al principio del año pasado, hubo muchas reuniones con gente de la ANFP y de clubes, y se avanzó en un texto que es bastante bueno, pero después se le introdujeron cambios sustanciales que creemos que no le hacen bien a la actividad", afirmó el dirigente en Santiago.

Aníbal Mosa también enfatizó que la transparencia es un pilar clave para Colo Colo, asegurando que el club cumplió siempre con la entrega de información financiera. "Nosotros como Colo Colo la transparencia la tenemos clara, se sabe quiénes son los dueños. Estamos a disposición de entregar lo que sabemos y adaptarnos, pero también que entiendan el día a día de estas entidades deportivas, que es muy complicado mantenerlas vivas", añadió el mandamás del cuadro popular.

Plan de seguridad para el Superclásico

Respecto al choque ante Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, Aníbal Mosa descartó que Colo Colo asuma un rol de favorito absoluto. "Favoritismo no, favoritismo es la confianza que nosotros tenemos en nuestros jugadores y cuerpo técnico. Esa es la confianza que nos hace sentir que estamos bien parados para enfrentar a Universidad de Chile", comentó el directivo albo en las cercanías de los camarines.

Finalmente, el líder de Blanco y Negro detalló las medidas de seguridad implementadas en el Estadio Monumental, que incluyeron el debut de nuevos torniquetes tecnológicos. "Es una prueba de fuego. Trabajamos con ingenieros brasileños que están instalados desde hace una semana. Estamos preparados para recibir a los 42 mil colocolinos", concluyó Aníbal Mosa antes del inicio del compromiso más importante del fútbol en Chile.