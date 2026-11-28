El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, manifestó su optimismo respecto a la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo de cara a la temporada 2027 y confirmó que las negociaciones con el experimentado volante se retomarán este lunes.

"Sí, yo creo que la sensación es que se va a quedar Arturo", sostuvo el dirigente en diálogo en su llegada al Monumental, y explicó que "empezamos a conversar hace un par de días con Arturo, así que estamos llevando los pasos tal como los teníamos diseñados. Cuando tengamos algo que avisarles, se los contaremos".

Respecto a la intención de mantener al mediocampista, Mosa señaló que "siempre ha sido. Todos lo hemos dicho de una u otra manera, pero el tema de los tiempos también es importante porque necesitábamos solucionar un par de cosas antes de llegar a Arturo y tenemos que llegar a los otros compañeros de él también. Fue una reunión muy agradable y ya seguiremos conversando el día lunes".

El timonel también destacó la importancia de Vidal para los desafíos internacionales: "Arturo es un baluarte, lo hemos dicho, es, si no el jugador más importante del fútbol chileno, de los colocolinos. Es importante no solamente por lo que pueda hacer adentro de la cancha, que es un líder, que ustedes saben la fiereza que tiene, pero también irradia otro tipo de cosas al equipo, le da una impronta importante y especialmente para Copa Libertadores, así que queremos que se quede".

Sobre los objetivos de Colo Colo en el certamen continental, Mosa aseguró que "apuntamos a empezar a pasar de fase de grupo primero. Hay que ser muy conservador, pero lo primero es decirles a los colocolinos que estamos trabajando para mantener los jugadores que queremos que se mantengan, para reforzarnos de la mejor manera e ir a pelear afuera, ir a competir afuera. Queremos estar en esa instancia".

Finalmente, respecto a los tres partidos de castigo sin público que debe cumplir Colo Colo en la Libertadores, expresó que "otra cosa es cuando hay 40.000 personas aquí en la Ruca rugiendo, pero más allá de que estén o no estén dentro de la cancha, sabemos que hay 10 millones de colocolinos que apoyan a esta institución cuando juega", y recalcó que "la plata es importante, pero el hincha, lo que entrega el hincha, lo que entregan 40.000 personas gritando y alentando al equipo, eso vale mucho más que nada".