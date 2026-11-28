Carabineros detuvo este sábado a dos menores de edad, de 14 y 17 años, acusados de participar en el robo de cajas de cigarros desde un camión de repartición en Paine.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió en Camino a Padre Hurtado, donde un grupo de sujetos interceptó al camión e intimidó a su chófer para sustraer parte de la mercadería. No obstante, las cajas fueron rastreadas mediante GPS y ubicadas en un domicilio en Buin.

La teniente Tatiana Domínguez, del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, detalló que "personal policial de la Tenencia Alto Jahuel logró la detención de dos menores de edad, de 14 y 17 años, ambos chilenos, con antecedentes policiales".

Asimismo, precisó que la totalidad de las especies sustraídas fueron rescatadas; mientras, el vehículo utilizado por los delincuentes contaba con encargo vigente por un robo con intimidación ocurrido en octubre de este año.