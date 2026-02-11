Mosa y el próximo refuerzo de Colo Colo: Queremos que sea aporte el jugador que llegue

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló sobre la búsqueda de un nuevo refuerzo para Colo Colo y afirmó que no quieren "apresurarse" con un fichaje, ya que esperan que sea un jugador que "aporte" al equipo.

"Lo estamos analizando, vengo de una reunión con Daniel Morón, y no queremos apresurarnos, porque queremos tomar una decisión muy fundada, porque entraría a ocupar un cupo de extranjero, y queremos tomar las precauciones, para que sea aporte el jugador que llegue", declaró Mosa en la antesala de la Noche Alba Solidaria.

Mosa reconoció que "estamos contrarreloj, estamos trabajando día a día, pero no por querer traer a un jugador, por llenar a un puesto. Si no es mejor que lo que tenemos, estamos preparados para quedarnos con lo que hay".

"Vamos a hacer los esfuerzos para traer a otro jugador, sin duda. Uno por lo menos, que es lo que se conversó con el técnico (Fernando Ortiz)", sostuvo Mosa.

Finalmente, Mosa fue consultado por la posibilidad de Víctor Dávila, delantero de América en México, y aseguró que "es muy complicado".

"Lo de Dávila es muy complicado, hicimos varias veces la consulta y es complicado. Sobre los otros nombres, es mejor no hablar de ello. Sabemos que trabajamos contra el tiempo. Vamos a buscar con calma en los días que nos quedan", sentenció.