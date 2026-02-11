Imputado quedó libre tras intercambiar su identidad con otro detenido en el Centro de Justicia

Gendarmería confirmó que un sujeto fue liberado por error la mañana de este miércoles, mientras estaba a la espera de pasar a un control de detención en el Centro de Justicia de Santiago.

Según los primeros antecedentes, había participado previamente de una audiencia en el 13° Juzgado de Garantía por el delito de estafa, por el cual fueron imputadas otras dos personas, a quienes la magistrada decidió liberar.

Sin embargo, el tercer sujeto quedó en calidad de detenido porque mantenía una orden vigente por otro delito, e iba a enfrentar la formalización respectiva esta tarde.

Fue en ese intertanto que intercambió su nombre con el de uno de los liberados anteriormente -todavía se desconoce si por error, o si fue una acción concertada-, y se le permitió abandonar el Centro de Justicia.

Ha trascendido que el otro involucrado en el incidente permanecerá detenido hasta la mañana de este jueves, cuando será formalizado por usurpación de identidad.

Gendarmería abrió sumario administrativo

A través de un escueto comunicado, Gendarmería anunció "la apertura de un sumario administrativo, tras detectarse una eventual irregularidad en el otorgamiento de libertad de un detenido".

Lo ocurrido también fue denunciado ante el Ministerio Público, y notificado "de inmediato a ambas policías, con el fin de activar las diligencias correspondientes" por parte de Carabineros y la PDI para dar con el sujeto.

"En tanto, mientras se desarrollan las indagatorias para determinar responsabilidades, como medida inmediata se dispuso la redestinación de la oficial a cargo de la fiscalización en el tribunal", cerró la institución.